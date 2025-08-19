Vogtländische Gemeinde trennt sich von Grundstück am Bahngleis

Der Ellefelder Bahnhof ist momentan eine Baustelle. Weil die Deutsche Bahn AG den Haltepunkt modernisiert, wird ein Flurstück von der Gemeinde benötigt. Der Verkauf klappt aber nicht reibungslos.

Der schmale Grünstreifen neben dem Ellefelder Bahnhof wechselt den Besitzer. Einer Kaufanfrage der Deutschen Bahn AG steht die Gemeinde offen gegenüber. Zur jüngsten Sitzung kam eine entsprechende Beschlussvorlage auf den Ratstisch. Mit dem Ergebnis, dass sich die Gemeinde von dem Flurstückteil zwischen Straße und Gleisbett trennen darf.... Der schmale Grünstreifen neben dem Ellefelder Bahnhof wechselt den Besitzer. Einer Kaufanfrage der Deutschen Bahn AG steht die Gemeinde offen gegenüber. Zur jüngsten Sitzung kam eine entsprechende Beschlussvorlage auf den Ratstisch. Mit dem Ergebnis, dass sich die Gemeinde von dem Flurstückteil zwischen Straße und Gleisbett trennen darf....