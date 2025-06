Vogtländische Schule: Wie das eigene Lied beim Publikum angekommen ist

Die Grundschule in Grünbach hat am Wochenende den 125. Geburtstag der Schule im Ort gefeiert. Was herausragte.

Da hatte sich die ganze Arbeit doch gelohnt. Bei der Feier zu 125 Jahren Grünbacher Schule am Wochenende ist die Präsentation des Schulsongs mit viel Applaus belohnt worden. Etwa 21 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen hatten sich am musikalischen Großprojekt beteiligt. „Der Gedanke war: ‚Wir brauchen etwas... Da hatte sich die ganze Arbeit doch gelohnt. Bei der Feier zu 125 Jahren Grünbacher Schule am Wochenende ist die Präsentation des Schulsongs mit viel Applaus belohnt worden. Etwa 21 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen hatten sich am musikalischen Großprojekt beteiligt. „Der Gedanke war: ‚Wir brauchen etwas...