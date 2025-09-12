Vogtländische „Waldwichtel“ und Grundschüler feiern gemeinsam

Die Reumtengrüner Kita und evangelische Grundschule als unmittelbare Nachbarn laden am Samstag zu einem doppelten Jubiläum ein. Was für den 70. und 120. Geburtstag geplant ist.

Gut vier Stunden feiern die Evangelische Grundschule „Göltzschtal" und Kindertagesstätte „Waldwichtel" am Samstag runde Geburtstage und laden dazu die Öffentlichkeit ein. Unterricht gibt es im denkmalgeschützten Schulhaus seit 120 Jahren, der Kindergartenbetrieb startete 1955. Auf die Begrüßungsrede 9.30 Uhr folgt ein gemeinsames...