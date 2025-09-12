Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das denkmalgeschützte Grundschulgebäude steht seit 120 Jahren am Dorfplatz.
Das denkmalgeschützte Grundschulgebäude steht seit 120 Jahren am Dorfplatz. Bild: Sylvia Dienel
Das denkmalgeschützte Grundschulgebäude steht seit 120 Jahren am Dorfplatz.
Das denkmalgeschützte Grundschulgebäude steht seit 120 Jahren am Dorfplatz. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Vogtländische „Waldwichtel“ und Grundschüler feiern gemeinsam
Von Sylvia Dienel
Die Reumtengrüner Kita und evangelische Grundschule als unmittelbare Nachbarn laden am Samstag zu einem doppelten Jubiläum ein. Was für den 70. und 120. Geburtstag geplant ist.

Gut vier Stunden feiern die Evangelische Grundschule „Göltzschtal“ und Kindertagesstätte „Waldwichtel“ am Samstag runde Geburtstage und laden dazu die Öffentlichkeit ein. Unterricht gibt es im denkmalgeschützten Schulhaus seit 120 Jahren, der Kindergartenbetrieb startete 1955. Auf die Begrüßungsrede 9.30 Uhr folgt ein gemeinsames...
