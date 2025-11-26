Vogtländisches Gerätehaus im Weihnachtsglanz

Zwei Schauplätze hat der Advents-Auftakt am Samstag in Beerheide. Zuerst wird die Pyramide geweckt, dann folgt ein Weihnachtsmarkt.

Mit dem Pyramiden-Anschieben und Begleitmusik startet Beerheide am 29. November in die Adventszeit. Los geht es 15 Uhr. Ist das Werk im Kulturhaus-Freizeitpark vollbracht, wechselt die Veranstaltung den Schauplatz. Dann öffnet am benachbarten Feuerwehrdepot ein Weihnachtsmarkt mit Imbissen, Glühwein, heißen Cocktails, Gebäck, Töpferwaren,...