Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Beerheide startet in den Advent.
Auch Beerheide startet in den Advent. Bild: Symbolbild/David Rötzschke
Auch Beerheide startet in den Advent.
Auch Beerheide startet in den Advent. Bild: Symbolbild/David Rötzschke
Auerbach
Vogtländisches Gerätehaus im Weihnachtsglanz
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Schauplätze hat der Advents-Auftakt am Samstag in Beerheide. Zuerst wird die Pyramide geweckt, dann folgt ein Weihnachtsmarkt.

Mit dem Pyramiden-Anschieben und Begleitmusik startet Beerheide am 29. November in die Adventszeit. Los geht es 15 Uhr. Ist das Werk im Kulturhaus-Freizeitpark vollbracht, wechselt die Veranstaltung den Schauplatz. Dann öffnet am benachbarten Feuerwehrdepot ein Weihnachtsmarkt mit Imbissen, Glühwein, heißen Cocktails, Gebäck, Töpferwaren,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
1 min.
Kirmes in kleinem vogtländischen Ort für jedes Wetter bereit
Im Freizeitpark am Beerheider Kulturhaus geht es am Wochenende gemütlich und sportlich zu.
Beerheide feiert am 20. und 21. September nach altem Brauch. Bewährtes wie das Kindersportfest ist dabei, aber auch Neues: Zum ersten Mal gibt es Kino.
Sylvia Dienel
04.11.2025
2 min.
Auerbacher Ortsteil hat schon 2026 im Blick: Konzept für Veranstaltungskalender steht
Strohpuppen und ähnlicher Schmuck zeugen dieses Jahr vom 450. Gründungsjubiläum.
Bewährte Veranstaltungen wird es in Beerheide auch 2026 wieder geben. Allerdings hat sich der Ortschaftsrat vorgenommen, bei einem Kirmes-Programmpunkt Veränderungen vorzunehmen.
Sylvia Dienel
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel