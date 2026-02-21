Vogtland: 120.000 Euro Schaden bei Unfall

Auerbach
Ein verletzter Autofahrer ist die Bilanz eines Unfalls beim Versuch, einen Linienbus zu überholen, am Freitag zwischen Muldenberg und Schöneck.
Das Überholen eines Linienbusses ist am Freitag gegen 17.20 Uhr für einen 33-Jährigen zwischen Muldenberg und Schöneck gründlich schiefgegangen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Mann mit seinem VW auf dem Kammweg in Fahrtrichtung Schöneck den Bus überholen. Als er dazu ausscherte, beachtete er nicht, dass ein 46-Jähriger...
