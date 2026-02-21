MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu einem Unfall beim Überholen kam es am Freitag in Muldenberg.
Zu einem Unfall beim Überholen kam es am Freitag in Muldenberg. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Zu einem Unfall beim Überholen kam es am Freitag in Muldenberg.
Zu einem Unfall beim Überholen kam es am Freitag in Muldenberg. Bild: Symbolbild/Patrick Seeger/dpa
Auerbach
Vogtland: 120.000 Euro Schaden bei Unfall
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein verletzter Autofahrer ist die Bilanz eines Unfalls beim Versuch, einen Linienbus zu überholen, am Freitag zwischen Muldenberg und Schöneck.

Das Überholen eines Linienbusses ist am Freitag gegen 17.20 Uhr für einen 33-Jährigen zwischen Muldenberg und Schöneck gründlich schiefgegangen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Mann mit seinem VW auf dem Kammweg in Fahrtrichtung Schöneck den Bus überholen. Als er dazu ausscherte, beachtete er nicht, dass ein 46-Jähriger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:23 Uhr
2 min.
Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Vogtland – Straße drei Stunden gesperrt
Update
Verkehrsunfall am Freitag zwischen Klingenthal und Muldenberg.
Der Zusammenstoß passierte auf der Straße zwischen Muldenberg und Klingenthal. Beim Wenden kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß
Florian Wunderlich
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
15.01.2026
1 min.
70-Jähriger kollidiert mit seinem Auto beim Überholen in Zwickau mit anderem Wagen
Ein Überholmanöver in Zwickau ist misslungen.
Zwei Autofahrer wollten dasselbe Fahrzeug überholen. Was dann passiert ist.
Lutz Kirchner
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
Mehr Artikel