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Das Green-Health-Gesundheitszentrum in Dorfstadt bei Falkenstein.
Das Green-Health-Gesundheitszentrum in Dorfstadt bei Falkenstein. Foto: David Rötzschke/Archiv
Das Green-Health-Gesundheitszentrum in Dorfstadt bei Falkenstein.
Das Green-Health-Gesundheitszentrum in Dorfstadt bei Falkenstein. Foto: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Vogtland: Bus fährt jetzt zum Gesundheitszentrum
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Das Green Health bei Falkenstein wird besser erreichbar. Eine neue Busverbindung erleichtert den Zugang für Patienten und Mitarbeiter. Das zieht Änderungen im Fahrplan nach sich.

Seit 2022 hat sich das Green-Health-Gesundheitszentrum im Falkensteiner Ortsteil Dorfstadt zu einem Besuchermagnet entwickelt. Das Unternehmen bietet unter dem Dach der früheren BG-Klinik verschiedene Leistungen an. Darunter Rehasport, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Es gibt ein Hallenbad, Café, eine Arztpraxis und auch...
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