Vogtland: Bus fährt jetzt zum Gesundheitszentrum

Das Green Health bei Falkenstein wird besser erreichbar. Eine neue Busverbindung erleichtert den Zugang für Patienten und Mitarbeiter. Das zieht Änderungen im Fahrplan nach sich.

Seit 2022 hat sich das Green-Health-Gesundheitszentrum im Falkensteiner Ortsteil Dorfstadt zu einem Besuchermagnet entwickelt. Das Unternehmen bietet unter dem Dach der früheren BG-Klinik verschiedene Leistungen an. Darunter Rehasport, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Es gibt ein Hallenbad, Café, eine Arztpraxis und auch... Seit 2022 hat sich das Green-Health-Gesundheitszentrum im Falkensteiner Ortsteil Dorfstadt zu einem Besuchermagnet entwickelt. Das Unternehmen bietet unter dem Dach der früheren BG-Klinik verschiedene Leistungen an. Darunter Rehasport, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Es gibt ein Hallenbad, Café, eine Arztpraxis und auch...