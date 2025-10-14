Vogtland-Grüne attackieren CDU: Widersprüchliche Haltung zu Windkraftplänen

Die CDU-Basis im Vogtland hat Windräder über dem Wald mehrheitlich abgelehnt und will weg von starren Flächenzielen. Grünen-Chef Olaf Horlbeck sieht darin eine Kehrtwende, die Unsicherheit erzeugt.

Widersprüchliches Verhalten hat Olaf Horlbeck, Vorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen im Vogtland, der regionalen CDU vorgeworfen. Wie berichtet, hatten die vogtländischen Christdemokraten in einem Antrag zu ihrem Kreisparteitag zuletzt den Bau von Windkraftanlagen über Wäldern abgelehnt und einen Vorstoß ostdeutscher... Widersprüchliches Verhalten hat Olaf Horlbeck, Vorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen im Vogtland, der regionalen CDU vorgeworfen. Wie berichtet, hatten die vogtländischen Christdemokraten in einem Antrag zu ihrem Kreisparteitag zuletzt den Bau von Windkraftanlagen über Wäldern abgelehnt und einen Vorstoß ostdeutscher...