Stein des Anstoßes: Windräder über dem Wald - wie derzeit bei Neustadt geplant.
Stein des Anstoßes: Windräder über dem Wald - wie derzeit bei Neustadt geplant.
Auerbach
Vogtland-Grüne attackieren CDU: Widersprüchliche Haltung zu Windkraftplänen
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Die CDU-Basis im Vogtland hat Windräder über dem Wald mehrheitlich abgelehnt und will weg von starren Flächenzielen. Grünen-Chef Olaf Horlbeck sieht darin eine Kehrtwende, die Unsicherheit erzeugt.

Widersprüchliches Verhalten hat Olaf Horlbeck, Vorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen im Vogtland, der regionalen CDU vorgeworfen. Wie berichtet, hatten die vogtländischen Christdemokraten in einem Antrag zu ihrem Kreisparteitag zuletzt den Bau von Windkraftanlagen über Wäldern abgelehnt und einen Vorstoß ostdeutscher...
26.09.2025
4 min.
Windpark-Pläne bei Neustadt im Vogtland: Neun Bürgermeister richten Brief an Plauener OB
Das Gebiet westlich von Neustadt ist als Standort für einen Windpark im Gespräch. Das stößt auf Ablehnung. Nun auch beim Geo-Umweltpark Vogtland.
Westlich von Neustadt ist ein Windpark im Gespräch. Die Ablehnung im Ort ist groß und zunehmend auch im Umland, wie ein Brief von neun Bürgermeistern aus der Region an Plauens OB Zenner zeigt.
Florian Wunderlich
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
17:00 Uhr
3 min.
Windräder über Wald und Zwei-Prozent-Ziel bei Flächen für Windkraft: So stimmt die CDU-Basis im Vogtland darüber ab
Landrat Thomas Hennig (CDU, Mitte) hat der BI Neustadt im Juli Unterstützung zugesagt.
Heftige Debatten toben um den weiteren Windkraft-Ausbau im Vogtland. Der CDU-Kreisverband spricht sich klar gegen Anlagen in Wäldern aus. Er will weg von starren Flächenzielen. Was steckt hinter der Entscheidung?
Uwe Selbmann
Mehr Artikel