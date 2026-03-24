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Auf das Dach des Unternehmens in Auerbach kommt eine PV-Anlage.
Auf das Dach des Unternehmens in Auerbach kommt eine PV-Anlage. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Auf das Dach des Unternehmens in Auerbach kommt eine PV-Anlage.
Auf das Dach des Unternehmens in Auerbach kommt eine PV-Anlage. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Auerbach
Vogtland: ÖPNV-Zweckverband setzt verstärkt auf erneuerbare Energien
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Der Zweckverband ÖPNV Vogtland investiert in erneuerbare Energien. Eine Photovoltaikanlage soll in Auerbach entstehen. Warum man sich aber gegen einen Speicher entschieden hat.

Der Zweckverband ÖPNV Vogtland setzt in seinem Verwaltungssitz künftig verstärkt auf erneuerbare Energien. Wie der Verband während seiner jüngsten Versammlung informierte, will man auf dem Gebäude an der Göltzschtalstraße in Auerbach eine Photovoltaikanlage errichten. Konkret ist dafür das Flachdach des Neubaus vorgesehen. „Die Anlage...
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