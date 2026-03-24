Vogtland: ÖPNV-Zweckverband setzt verstärkt auf erneuerbare Energien

Auerbach
Der Zweckverband ÖPNV Vogtland investiert in erneuerbare Energien. Eine Photovoltaikanlage soll in Auerbach entstehen. Warum man sich aber gegen einen Speicher entschieden hat.
Der Zweckverband ÖPNV Vogtland setzt in seinem Verwaltungssitz künftig verstärkt auf erneuerbare Energien. Wie der Verband während seiner jüngsten Versammlung informierte, will man auf dem Gebäude an der Göltzschtalstraße in Auerbach eine Photovoltaikanlage errichten. Konkret ist dafür das Flachdach des Neubaus vorgesehen. „Die Anlage...
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