Der Tourismusverband hat unter anderem mit dem Vogtland als Wanderregion geworben.
Der Tourismusverband hat unter anderem mit dem Vogtland als Wanderregion geworben.
Auerbach
Vogtland punktet auf Stuttgarter Reisemesse
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Mit Partnern wie der Stadt Plauen und der Sächsischen Staatsbäder GmbH präsentierte sich das Vogtland in Stuttgart. Warum der Messestand ein Anziehungspunkt für Naturfreunde war.

Der Tourismusverband Vogtland hat auf der Reisemesse in Stuttgart die Region Vogtland attraktiv beworben. So wertet der Verband selbst seinen Auftritt als erfolgreichen Start in die neue Reisesaison, wie mitgeteilt wurde. Die Messe ist die größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit weltweit. Zwischen 17. und 19. Januar war das Vogtland...
