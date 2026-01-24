Vogtland punktet auf Stuttgarter Reisemesse

Auerbach
Mit Partnern wie der Stadt Plauen und der Sächsischen Staatsbäder GmbH präsentierte sich das Vogtland in Stuttgart. Warum der Messestand ein Anziehungspunkt für Naturfreunde war.
Der Tourismusverband Vogtland hat auf der Reisemesse in Stuttgart die Region Vogtland attraktiv beworben. So wertet der Verband selbst seinen Auftritt als erfolgreichen Start in die neue Reisesaison, wie mitgeteilt wurde. Die Messe ist die größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit weltweit. Zwischen 17. und 19. Januar war das Vogtland...
