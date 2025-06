Vogtland: Wo die Feuerwehr wegen Überflutungen ausrücken musste

Am Samstag rückte die Feuerwehr an die Klingenthaler Straße in Auerbach aus. Auch in anderen Teilen des Vogtlands mussten die Helfer am Wochenende ranklotzen. Welche Orte waren vor allem betroffen?

Nach sonnigem Start und sommerlichen Temperaturen von 25 Grad hatten sich am Samstagmittag in Teilen des Vogtlands zum Teil unwetterartige Gewitter gebildet. Diese brachten Starkregen sowie Sturmböen mit sich. An der Klingenthaler Straße in Auerbach überflutete der Starkregen den Keller eines Wohnhauses sowie eine angrenzende Garage. Die... Nach sonnigem Start und sommerlichen Temperaturen von 25 Grad hatten sich am Samstagmittag in Teilen des Vogtlands zum Teil unwetterartige Gewitter gebildet. Diese brachten Starkregen sowie Sturmböen mit sich. An der Klingenthaler Straße in Auerbach überflutete der Starkregen den Keller eines Wohnhauses sowie eine angrenzende Garage. Die...