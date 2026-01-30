Vogtland zeigt Stärke in Berlin

3000 Broschüren und Karten verteilt: Die Vogtland-Region zieht auf der Messe in Berlin die Blicke auf sich. Welche Themen standen im Fokus?

Der Tourismusverband Vogtland (TVV) hat seine Teilnahme an der Grünen Woche in Berlin als Erfolg bilanziert. Gemeinsam mit Bad Köstritz, Weida und Gera wurde die Urlaubsregion Vogtland präsentiert, heißt es in einer Mitteilung. Die Vogtlandwerke unterstützten den Auftritt mit einer Fotoaktion. Die Messe erreichte 350.000 Besucher, 40.000 mehr...