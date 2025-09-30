Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtlanddorf läuft beim Energiesparen voraus: Trotz dunkler Fassade hat Ellefelds Bürgerhaus eine grüne Seele

Das H34 in Ellefeld wurde auf Energie-Ersparnis getrimmt.
Das H34 in Ellefeld wurde auf Energie-Ersparnis getrimmt.
Auerbach
Vogtlanddorf läuft beim Energiesparen voraus: Trotz dunkler Fassade hat Ellefelds Bürgerhaus eine grüne Seele
Von Gunter Niehus
Das H34 in Ellefeld setzt in Sachen Energie-Ersparnis neue Maßstäbe. Maßgeblich waren bei der Planung eigentlich ökologische Gründe. Warum das Haus jetzt aber vielleicht sogar beim Geldsparen hilft.

Das laute, schlagende Geräusch hat man in der ganzen Umgebung gehört. Als der Boden wackelte, hat man das im Umfeld des neuen Ellefelder Bürgerhauses gespürt. Die Probebohrungen für die künftige Energieerzeugung des Gebäudes waren im April dieses Jahres eine große Sache. Mittlerweile läuft das System. Über elf Löcher wird ein...
