Noch beherbergt das Rathaus die Verwaltung. Aber nicht mehr lange.
Noch beherbergt das Rathaus die Verwaltung. Aber nicht mehr lange. Bild: Sylvia Dienel
Noch beherbergt das Rathaus die Verwaltung. Aber nicht mehr lange.
Noch beherbergt das Rathaus die Verwaltung. Aber nicht mehr lange. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Vogtlanddorf verkauft eigenes Rathaus
Von Sylvia Dienel
Ellefeld will sich von einem Stück Grund und Boden trennen, auf dem sich die Gemeindeverwaltung samt Archivanbau befindet. Was sind die Gründe?

Der Gemeinderatsbeschluss ist gefasst. Wer Interesse an dem Ellefelder Rathaus hat und ein passendes Nutzungskonzept, kann den über 100 Jahre alten Verwaltungssitz erwerben. 94.000 Euro kostet die Grundstücksteilfläche, auf dem sich auch der Archivanbau und eine Garage befinden. Dabei handelt es sich um das Mindestgebot. Die Verwaltung will...
