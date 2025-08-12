Vollsperrung ab 15. August: An dieser Straße im Vogtland wird bis zum nächsten Sommer gebaut

Nur unter Vollsperrung kann ein 1,3 Kilometer langer Abschnitt einer Kreisstraße im nördlichen Vogtland erneuert werden, heißt es. Was bis Sommer 2026 dort noch vorgesehen ist.

Unter Regie des Landratsamtes beginnen ab 15. August Arbeiten an einer Straße, deren Instandsetzung seit langer Zeit vorgesehen ist: Bei der Kreisstraße 7819 handelt es sich um die Verbindung zwischen Röthenbach und Plohn. Voraussichtlich bis Juli 2026 wird ein 1,3 Kilometer langer Abschnitt hergerichtet. Wie die Kreisbehörde mitteilt, sei das...