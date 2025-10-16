Vollsperrung nach Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach verlängert: Was das für den Busverkehr bedeutet

Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.

Die Vollsperrung der Auerbacher Göltzschtalstraße in Höhe Einkaufscenter Mühlgrün in Folge einer größeren Havarie der Trinkwasserleitung muss verlängert werden - voraussichtlich bis 24. Oktober. Das teilt die Stadt Auerbach mit. Die Zufahrt zum Einkaufszentrum ist nur aus Richtung Ellefeld möglich. Der Verkehr wird dafür großräumig...