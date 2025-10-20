Von einer Bier-Idee zum Volksfest: Kirmes in Vogtlanddorf startet durch

Auerbach
In Wernesgrün fand am Wochenende nach langer Pause wieder eine Kirmes statt. Was alles geboten wurde.
Es begann bei einem Bier. Eine Runde junger Leute beschloss, dass für Jugend und Ort wieder etwas passieren muss. Das Ziel klang kühn: 30 Engagierte unter 30 Jahren finden. Am Ende trugen vierzig die Kirmes in Wernesgrün. Die Dorfjugend plante Programm, Logistik und Werbung, koordinierte Dienstpläne und sorgte für Sicherheit. Unterstützung...
