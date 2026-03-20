Von Grevenbroich nach Auerbach: Schüler entdecken das Vogtland

Auerbach
Die Schüler erkundeten die Vogtland-Arena und den Aschberg. Diese Ausflüge waren Teil des Programms. Ein Gegenbesuch ist bereits geplant.
Schülerinnen und Schüler des Pascal-Gymnasiums aus Grevenbroich haben das Goethe-Gymnasium in Auerbach besucht. Die Begegnung ist Teil des regelmäßigen Austauschs der beiden Städte. Das hat Hagen Hartwig, Pressesprecher der Auerbacher Stadtverwaltung, berichtet.
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