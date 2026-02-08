Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Schlagerfans machen bei Veranstaltungspremiere im Vogtland die Nacht zum Tag

Im Wernesgrüner Saustall ging es am Samstag ordentlich zur Sache. Fünf Stunden lang legte DJ Marcel Schmutzler „Platten“ auf. Der Wechsel von der Tenne in den kleineren Stall hatte wirtschaftliche Gründe.

Der Titel war für Nathalie Küster und ihre Freundin Annekatrin Soba Programm: „Atemlos – Die Schlagerparty" hieß eine Veranstaltung am Samstagabend im Wernesgrüner Brauereigutshof, bei der es kaum einen Gast auf dem Stuhl hielt. „Wir tanzen durch bis morgen früh", verrieten die beiden jungen Frauen kurz nach Partystart, was sie sich...