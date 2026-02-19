MENÜ
Sie prägte die Musikwelt: In Plauen erweckt die Tribute-Show die Musik und die Bühnenperformance von Tina Turner wieder zum Leben.
Sie prägte die Musikwelt: In Plauen erweckt die Tribute-Show die Musik und die Bühnenperformance von Tina Turner wieder zum Leben. Bild: Sabine Michalak/Archiv
Rüdiger Hoffmann gastiert mit dem Liveprogramm „Andererseits ...“ in der Musikhalle Markneukirchen.
Rüdiger Hoffmann gastiert mit dem Liveprogramm „Andererseits ...“ in der Musikhalle Markneukirchen. Bild: Sven Gleisberg/Archiv
Die Gruppe Folkländer gibt ein Jubiläumskonzert in Plauen.
Die Gruppe Folkländer gibt ein Jubiläumskonzert in Plauen. Bild: Silvia Hauptmann
Auerbach
Von Tina Turner-Show bis Teenie-Party: Die Wochenendtipps für das Vogtland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Ihre Hits kennt jeder: Die Musik von Tina Turner gibt es auf der Bühne in Plauen. Ein Dinner mit besonderer Unterhaltung lockt in Wernesgrün. Was darüber hinaus für die Ferienkinder los ist.

Tina Turner-Show: Am Freitag, 20 Uhr, präsentiert die Festhalle Plauen „Tina – The Rock Legend“, eine Tribute-Show, die die legendäre Sängerin Tina Turner (1939 bis 2023) ehrt. Die Show umfasst Turners Karriere und ihre Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ und „Proud Mary“. Die Performance zielt darauf ab, die Energie...
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
29.01.2026
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: 80er-Jahre-Party, Fasching und Wintergrillen in Plauen
Am Wochenende starten vielerorts die ersten Faschingsfeiern.
Mit Musik von Depeche Mode leben am Wochenende die 80er-Jahre wieder auf. In Reichenbach lockt ein Wintermarkt und in Plauen das Wintergrillen. Außerdem gibt es viele Faschingsfeiern. Ein Überblick.
Florian Wunderlich
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
11:13 Uhr
3 min.
Trump möchte Glyphosat-Produktion für US-Landwirte absichern
Der Wirkstoff Glyphosat ist umstritten, aus Sicht vieler Landwirte aber unverzichtbar - das sieht auch das Weiße Haus so.
Glyphosat ist ein Reizwort, Tausende US-Klagen machen dem Hersteller Bayer seit Jahren zu schaffen. Das Weiße Haus bewertet den Unkrautvernichter nun als unentbehrlich für die nationale Sicherheit.
11:11 Uhr
2 min.
Høibys Angst vor Kameras: "Norwegens meistgehasster Mann"
Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin wurde in der Zeit vor dem Prozess mehrfach festgenommen. (Archivbild)
Er tarnte sich, sah sich um: Nach seiner ersten Festnahme war der Sohn von Norwegens Kronprinzessin nach eigener Aussage in ständiger Angst, gefilmt zu werden - vor allem im Rausch.
12.02.2026
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende: Großer Faschingsumzug und Kindershow mit Willi Weitzel im Vogtland
Großes Jubiläum in Plauen. Am Sonntag setzt sich zum 30. Mal der Faschingsumzug in Bewegung.
Wovon träumen Kinder im Vogtland? Willi Weitzel will‘s wissen und gastiert mit seiner Kindershow in Rodewisch. In Plauen und Lengenfeld ziehen die Faschingsumzüge durch die Straßen.
Florian Wunderlich
