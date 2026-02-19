Von Tina Turner-Show bis Teenie-Party: Die Wochenendtipps für das Vogtland

Auerbach
Ihre Hits kennt jeder: Die Musik von Tina Turner gibt es auf der Bühne in Plauen. Ein Dinner mit besonderer Unterhaltung lockt in Wernesgrün. Was darüber hinaus für die Ferienkinder los ist.
Tina Turner-Show: Am Freitag, 20 Uhr, präsentiert die Festhalle Plauen „Tina – The Rock Legend“, eine Tribute-Show, die die legendäre Sängerin Tina Turner (1939 bis 2023) ehrt. Die Show umfasst Turners Karriere und ihre Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ und „Proud Mary“. Die Performance zielt darauf ab, die Energie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.