Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Auerbach und Umgebung

Märchenumzug in Auerbach, Aprés-Ski-Party in Treuen und eine Premiere am Burgstein: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.

Auerbach: Ab Freitag ist es soweit, der zweitgrößte Weihnachtsmarkt im Vogtland eröffnet um 17 Uhr. Mit dem Anschnitt eines Zwei-Meter-Stollens und dem Anschalten der Festbeleuchtung beginnt das Markttreiben, das sich vom Neumarkt bis in die Fußgängerzone Nicolaistraße erstreckt. Geöffnet ist wochentags und samstags von 11 bis 19 Uhr,...