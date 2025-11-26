Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Auerbach und Umgebung

Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug. Bild: David Rötzschke/Archiv
Rund um den Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Rund um den Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben. Bild: Ellen Liebner
Ein wunderbares Ausflugsziel: die Burgsteinruinen im Winter.
Ein wunderbares Ausflugsziel: die Burgsteinruinen im Winter. Bild: Lukas Günther/Archiv
Katja Wunderlich und ihr Sohn sahen sich voriges Jahr in Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen um. Am ersten Adventswochenende wird dort wieder mit großem Andrang gerechnet.
Katja Wunderlich und ihr Sohn sahen sich voriges Jahr in Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen um. Am ersten Adventswochenende wird dort wieder mit großem Andrang gerechnet. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug. Bild: David Rötzschke/Archiv
Rund um den Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Rund um den Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben. Bild: Ellen Liebner
Ein wunderbares Ausflugsziel: die Burgsteinruinen im Winter.
Ein wunderbares Ausflugsziel: die Burgsteinruinen im Winter. Bild: Lukas Günther/Archiv
Katja Wunderlich und ihr Sohn sahen sich voriges Jahr in Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen um. Am ersten Adventswochenende wird dort wieder mit großem Andrang gerechnet.
Katja Wunderlich und ihr Sohn sahen sich voriges Jahr in Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen um. Am ersten Adventswochenende wird dort wieder mit großem Andrang gerechnet. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Auerbach
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Auerbach und Umgebung
Von Hannah Taubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Märchenumzug in Auerbach, Aprés-Ski-Party in Treuen und eine Premiere am Burgstein: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.

Auerbach: Ab Freitag ist es soweit, der zweitgrößte Weihnachtsmarkt im Vogtland eröffnet um 17 Uhr. Mit dem Anschnitt eines Zwei-Meter-Stollens und dem Anschalten der Festbeleuchtung beginnt das Markttreiben, das sich vom Neumarkt bis in die Fußgängerzone Nicolaistraße erstreckt. Geöffnet ist wochentags und samstags von 11 bis 19 Uhr,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
09:08 Uhr
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte öffnen am ersten Adventswochenende im Oberen Vogtland
Katja Wunderlich und ihr Sohn sahen sich voriges Jahr in Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen um. Am ersten Adventswochenende wird mit viel Andrang gerechnet.
Trubel am Schönecker Rathaus, ein Markt im Schönberger Schlosspark und eine Krampus-Premiere in Wohlhausen: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten.
Hannah Taubert
11:26 Uhr
4 min.
Vor dem ersten Advent im Vogtland: Diese Weihnachtsmärkte locken rund um Reichenbach
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Märchenumzug in Auerbach, Hofweihnacht im Alpaka-Home Brunn und auf dem Gut Neumark: Das Vogtland hat am ersten Adventswochenende für Weihnachtsmarkt-Fans bereits viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel