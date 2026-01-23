Vor der Bürgermeisterwahl in Rodewisch: CDU lädt zu Talk mit Kandidatin

Eine knappe Woche vor der Wahl steht Kerstin Schöniger (CDU) den Bürgern Rede und Antwort.

Nun doch noch ein Talk mit der amtierenden und wieder kandidierenden Bürgermeisterin sechs Tage vor der Wahl in Rodewisch: Der CDU-Stadtverband Rodewisch lädt Bürgerinnen und Bürger für Montag, 26. Januar, 18 Uhr, in die Ratskeller-Gaststube. Am 1. Februar will Kerstin Schöniger (57) von den Einwohnern der Stadt zum dritten Mal...