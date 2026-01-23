MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sechs Tage vor der Bürgermeisterwahl gibt es noch einen Talk mit Kerstin Schöniger.
Sechs Tage vor der Bürgermeisterwahl gibt es noch einen Talk mit Kerstin Schöniger. Bild: D. Rötzschke
Sechs Tage vor der Bürgermeisterwahl gibt es noch einen Talk mit Kerstin Schöniger.
Sechs Tage vor der Bürgermeisterwahl gibt es noch einen Talk mit Kerstin Schöniger. Bild: D. Rötzschke
Auerbach
Vor der Bürgermeisterwahl in Rodewisch: CDU lädt zu Talk mit Kandidatin
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine knappe Woche vor der Wahl steht Kerstin Schöniger (CDU) den Bürgern Rede und Antwort.

Nun doch noch ein Talk mit der amtierenden und wieder kandidierenden Bürgermeisterin sechs Tage vor der Wahl in Rodewisch: Der CDU-Stadtverband Rodewisch lädt Bürgerinnen und Bürger für Montag, 26. Januar, 18 Uhr, in die Ratskeller-Gaststube. Am 1. Februar will Kerstin Schöniger (57) von den Einwohnern der Stadt zum dritten Mal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
1 min.
Aus dem Duett wird ein Solo in Rodewisch: Schöniger lädt zu Bürgermeisterinnen-Talk
Amtsinhaberin Kerstin Schöniger tritt als Einzelkandidatin zur Wahl an. Am 14. Januar lädt sie zum Talk.
Knapp drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Rodewisch lädt die kandidierende Amtsinhaberin zum Gespräch. Weshalb der AfD-Gegenkandidat fehlt.
Cornelia Henze
15.01.2026
4 min.
„Mein Leben ist das Rathaus“: Warum Kerstin Schöniger zur Bürgermeisterinnen-Wahl in Rodewisch aufruft
Die neue Kita im Stadtzentrum bedeutet für Kerstin Schöniger einen Lichtblick in einer Stadt mit sinkender Einwohnerzahl. Für sie sind Kita und Kinder Hoffnung und Image der Stadt.
Zu Weihnachten verschickte Kerstin Schöniger Wahlflyer und forderte auf zur Bürgermeisterinnen-Wahl. Die Ansage ist deutlich für jene, die weder eine Frau im Amt noch das Wort „Bürgermeisterin“ mögen.
Cornelia Henze
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
Mehr Artikel