Bei einem Unfall in Ellefeld entstand am Samstag erheblicher Sachschaden.
Bei einem Unfall in Ellefeld entstand am Samstag erheblicher Sachschaden. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Bei einem Unfall in Ellefeld entstand am Samstag erheblicher Sachschaden.
Bei einem Unfall in Ellefeld entstand am Samstag erheblicher Sachschaden. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Auerbach
Vorfahrt missachtet: Unfall in Ellefeld
Redakteur
Von Ronny Hager
An der Alten Auerbacher Straße sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Es blieb beim Sachschaden.

Durch eine missachtete Vorfahrt ist es am Samstagnachmittag an einer Kreuzung an der Alten Auerbacher Straße in Ellefeld zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei informierte, war ein 58 Jahre alter Autofahrer gegen 16 Uhr mit seinem Ford auf der Straße Am Alten Krankenhaus in Richtung Alte Auerbacher Straße unterwegs. Als er die Kreuzung...
