Vorfahrt missachtet: Unfall in Ellefeld

Auerbach
An der Alten Auerbacher Straße sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Es blieb beim Sachschaden.
Durch eine missachtete Vorfahrt ist es am Samstagnachmittag an einer Kreuzung an der Alten Auerbacher Straße in Ellefeld zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei informierte, war ein 58 Jahre alter Autofahrer gegen 16 Uhr mit seinem Ford auf der Straße Am Alten Krankenhaus in Richtung Alte Auerbacher Straße unterwegs. Als er die Kreuzung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.