Vortrag über den Bergbau in Plauen

Ellefeld.

Bei einem Vortrag unter dem Titel "Die Unverhofft-Glück - Fundgrube samt Tröster Stollen - eine deutsche Geschichte einer Grube" erfahren die Freunde der Mineralogie und Geologie bei ihrem monatlichen Treffen am Dienstag in der Gaststätte der Turnhalle Ellefeld einiges über den Bergbau auf Alaunschiefer in der Stadt Plauen. Ab 19 Uhr spricht Matthias Sehrig. Entsprechend des Titels des Vortrages gibt es ebenfalls Einblicke in damalige Befindlichkeiten in deutscher Manier. Die Veranstaltung ist öffentlich. (lh)