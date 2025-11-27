Wahl 2026: Dieser AfD-Kandidat will Bürgermeister in Vogtland-Stadt werden

Auerbach
Tino Wolf von der AfD möchte am 1. Februar 2026 in Rodewisch zum Bürgermeister gewählt werden. Der Politik-Neuling wird damit zum Mitbewerber von Amtsinhaberin Kerstin Schöniger (CDU).
Kerstin Schöniger (CDU) hat seit 2012 das Amt als Bürgermeisterin von Rodewisch inne, wurde auch in die zweite Amtszeit gewählt - und will am 1. Februar 2026 ein drittes Mal antreten. Zu ihrem Mitbewerber wird Tino Wolf von der AfD. Erstmals betrat der 50-jährige Fleischermeister zur Kommunalwahl 2024 die politische Bühne. Mit 573...
