MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Waldgebiet am Sportplatz Beerheide lagert ein Teil der geschlagenen Stämme.
Im Waldgebiet am Sportplatz Beerheide lagert ein Teil der geschlagenen Stämme. Bild: Joachim Thoß
Revierleiter Dirk Schönfelder gibt gern Auskunft, um Verständnis für die Belange der Forstwirtschaft zu erreichen.
Revierleiter Dirk Schönfelder gibt gern Auskunft, um Verständnis für die Belange der Forstwirtschaft zu erreichen. Bild: Uwe Mann
Mitunter sieht es wild aus, wo die Holzernte im Gange ist. Das bleibt nicht so, versichert Schönfelder.
Mitunter sieht es wild aus, wo die Holzernte im Gange ist. Das bleibt nicht so, versichert Schönfelder. Bild: Joachim Thoß
Im Waldgebiet am Sportplatz Beerheide lagert ein Teil der geschlagenen Stämme.
Im Waldgebiet am Sportplatz Beerheide lagert ein Teil der geschlagenen Stämme. Bild: Joachim Thoß
Revierleiter Dirk Schönfelder gibt gern Auskunft, um Verständnis für die Belange der Forstwirtschaft zu erreichen.
Revierleiter Dirk Schönfelder gibt gern Auskunft, um Verständnis für die Belange der Forstwirtschaft zu erreichen. Bild: Uwe Mann
Mitunter sieht es wild aus, wo die Holzernte im Gange ist. Das bleibt nicht so, versichert Schönfelder.
Mitunter sieht es wild aus, wo die Holzernte im Gange ist. Das bleibt nicht so, versichert Schönfelder. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Wald im Vogtland lässt Federn: Großer Holzeinschlag wirft Fragen auf
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis in den März hinein werden rund um Grünheide Bäume gefällt. Laut Revierleiter Dirk Schönfelder sind die 15.000 Festmeter der komplette Jahreseinschlag. Warum Eingriffe vorgenommen werden.

Still ruht der Wald zwischen Grünheide, Beerheide und Muldenhammer derzeit nicht. An mehreren Stellen sind Holzarbeiten im Gange. Bäume werden gefällt, aus dem Bestand entfernt, an Wegen abgelegt und weggefahren. Aus diesem Grund hat Revierförster Dirk Schönfelder nicht nur das zu tun, was zu seinen Hauptaufgaben zählt. Er bekommt es auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
15.03.2025
4 min.
Warum Pferde die Stämme aus dem vogtländischen Wald holen
Lea Thierbach hängt einen Fichtenstamm an Holzrückepferd Eddy.
Statt einer Maschine kommen im Steinberger Kommunalwald Rückepferde zum Einsatz. Welche handfesten Gründe für das Holzrücken mit Pferden sprechen. Und warum das nichts mit Nostalgie zu tun hat.
Silvia Kölbel
04.02.2025
5 min.
Waldarbeiten zwischen Oederan und Falkenau: Warum mehrere Tausend Bäume fallen
Sebastian Groß von der Firma Waldwirtschaft Falkenstein ist im Falkenauer Wald mit dem Harvester im Einsatz. Die Forstmaschine kann die Bäume greifen, fällen und entasten und ist etwa zehnmal so schnell wie ein Waldarbeiter.
Auf 90 Hektar im Falkenauer Wald ist der Harvester zugange. Warum müssen kurz nach der Borkenkäferplage schon wieder Bäume fallen? Was macht das mit dem Wald? Die „Freie Presse“ hat nachgefragt.
Eva-Maria Hommel
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
Mehr Artikel