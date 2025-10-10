Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Waldbewirtschaftung auf Vogtländisch: Werda lässt sich mit Kommunalbesitz helfen

Werda wird von Wald gerahmt. Tatsächlich ist der kommunale Bestand mit 1,9 Hektar klein.
Werda wird von Wald gerahmt. Tatsächlich ist der kommunale Bestand mit 1,9 Hektar klein. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Waldbewirtschaftung auf Vogtländisch: Werda lässt sich mit Kommunalbesitz helfen
Von Sylvia Dienel
Die Kommune will der Forstbetriebsgemeinschaft Elstergebirge-Göltzschtal beitreten. Mitgliedschaften kosten nichts, nur für die Holzvermarktung werden Gebühren erhoben. Was heißt das?

Knapp zwei Hektar Wald gehören der Gemeinde Werda. Den großen Rest im Ort teilen sich der Freistaat Sachsen, Privatbesitzer und Kirche. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung fiel die Entscheidung, sich mit dem überschaubaren kommunalen Bestand der Forstbetriebsgemeinschaft Elstergebirge-Göltzschtal (FBG) anzuschließen. Die Mitgliedschaft gestalte...
