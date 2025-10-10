Waldbewirtschaftung auf Vogtländisch: Werda lässt sich mit Kommunalbesitz helfen

Auerbach
Die Kommune will der Forstbetriebsgemeinschaft Elstergebirge-Göltzschtal beitreten. Mitgliedschaften kosten nichts, nur für die Holzvermarktung werden Gebühren erhoben. Was heißt das?
Knapp zwei Hektar Wald gehören der Gemeinde Werda. Den großen Rest im Ort teilen sich der Freistaat Sachsen, Privatbesitzer und Kirche. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung fiel die Entscheidung, sich mit dem überschaubaren kommunalen Bestand der Forstbetriebsgemeinschaft Elstergebirge-Göltzschtal (FBG) anzuschließen. Die Mitgliedschaft gestalte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.