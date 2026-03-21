Walderlebnisgarten im Vogtland startet in die Saison

Die Einrichtung im Treuener Ortsteil Eich ist ab der kommenden Woche wieder geöffnet. Was es bei der Anfahrt zu bedenken gibt.

Was machen Bäume und Tiere im Frühling? Große und kleine Besucher können sich mit diesem Thema in den Osterferien im Walderlebnisgarten Eich beschäftigen. Die Einrichtung startet in die Saison und bietet am 9. April von 16 bis circa 18 Uhr eine Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen Programm für Familien und Urlauber. Dabei kann man...