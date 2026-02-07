MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Angebote rund um das Radfahren waren auf der Reisemesse in Dresden gefragt.
Angebote rund um das Radfahren waren auf der Reisemesse in Dresden gefragt. Bild: Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa
Angebote rund um das Radfahren waren auf der Reisemesse in Dresden gefragt.
Angebote rund um das Radfahren waren auf der Reisemesse in Dresden gefragt. Bild: Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa
Auerbach
Wandern und Radfahren im Vogtland: Tourismusverband auf Messe in Dresden
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Präsentation auf dem Reisemarkt in Dresden stellte das Vogtland ins Rampenlicht. Wandern, Radfahren und Familienangebote faszinierten die Besucher. Welche Erlebnisse bietet die Region noch?

Der Tourismusverband Vogtland hat sich kürzlich auf dem Reisemarkt in Dresden gemeinsam mit der Sächsischen Staatsbäder GmbH präsentiert. Der Verband schloss damit seine erfolgreiche Winter-Messesaison ab, wie mitgeteilt wurde. Am Stand des Vereins Landurlaub in Sachsen wurden die vielfältigen Möglichkeiten des Vogtlandes vorgestellt. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
1 min.
Vogtland zeigt Stärke in Berlin
Reisen mit dem Wohnmobil sind beliebt. Stellplätze bietet im Vogtland auch der Naturhof in Lengenfeld an.
3000 Broschüren und Karten verteilt: Die Vogtland-Region zieht auf der Messe in Berlin die Blicke auf sich. Welche Themen standen im Fokus?
Lutz Kirchner
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
24.01.2026
2 min.
Vogtland punktet auf Stuttgarter Reisemesse
Der Tourismusverband hat unter anderem mit dem Vogtland als Wanderregion geworben.
Mit Partnern wie der Stadt Plauen und der Sächsischen Staatsbäder GmbH präsentierte sich das Vogtland in Stuttgart. Warum der Messestand ein Anziehungspunkt für Naturfreunde war.
Lutz Kirchner
13:04 Uhr
2 min.
Erstes Gold bei Italien-Spielen: Von Allmen gewinnt Abfahrt
Franjo von Allmen jubelt über seine Bestzeit.
Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.
13:00 Uhr
4 min.
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?
Holger Weiß
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
Mehr Artikel