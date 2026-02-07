Wandern und Radfahren im Vogtland: Tourismusverband auf Messe in Dresden

Die Präsentation auf dem Reisemarkt in Dresden stellte das Vogtland ins Rampenlicht. Wandern, Radfahren und Familienangebote faszinierten die Besucher. Welche Erlebnisse bietet die Region noch?

Der Tourismusverband Vogtland hat sich kürzlich auf dem Reisemarkt in Dresden gemeinsam mit der Sächsischen Staatsbäder GmbH präsentiert. Der Verband schloss damit seine erfolgreiche Winter-Messesaison ab, wie mitgeteilt wurde. Am Stand des Vereins Landurlaub in Sachsen wurden die vielfältigen Möglichkeiten des Vogtlandes vorgestellt.