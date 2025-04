Warum am Donnerstag 200 Polizisten nach Auerbach kommen

Die Bereitschaftspolizei wird mit einem Großaufgebot das Absichern eines Fußballspiels üben - genau wie im vergangenen Jahr. Weshalb ist Auerbach dafür so gut geeignet?

Bei solchen Szenen blieben vielen Auerbachern vor rund einem Jahr die Spucke weg: Mehrere Polizisten pressen einen Mann im schwarzen Kapuzen-Hoodie unsanft an das Fahrzeug. Sie packen ihn fest an, tasten Oberkörper und Beine ab. Ein Tross weiterer Kapuzen-Männer marschiert johlend die Reumtengrüner Straße hinab. Was nach einem Großeinsatz der...