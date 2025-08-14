Warum aus vogtländischen Steinbrüchen Konzertbühnen werden

Schreiersgrün ist ein Dorf mit viel Bergbaugeschichte. Unter dem Motto „Singende klingende Steinbrüche“ sind 16 von 18 ehemaligen Lagerstätten am Sonntag Ziel einer Wanderung.

Stimmt es oder stimmt es nicht? Könnte Granitstein aus Schreiersgrün im Leipziger Völkerschlagdenkmal verbaut worden sein? Robert Tiepner vom örtlichen Feuerwehr-Traditionsverein kennt die Geschichte. Ob solche Überlieferungen Hand und Fuß haben, weiß er allerdings auch nicht. So etwas werde gemunkelt, erzählt der Mitorganisator von zwei...