Bettina Groth hat als Ortsvorsteherin von Beerheide aufgehört.
Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Warum Beerheide im Vogtland ein neues Ortsoberhaupt sucht
Von Sylvia Dienel
Bettina Groth ist aus gesundheitlichen Gründen von allen Ehrenämtern zurückgetreten. Verabschieden musste sie sich nach 13 Jahren auch von ihrer prominentesten Funktion. Wie es nun weiter geht.

Längere Krankheit hat der Beerheider Ortsvorsteherin Bettina Groth einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil sie sich weiter um ihre vollständige Genesung kümmern will und muss, trat sie nach 13 Jahren von ihrer ehrenamtlichen Funktion als Oberhaupt des Auerbacher Ortsteils zurück. „Entpflichtet werde ich erst, wenn ein neuer gewählt...
