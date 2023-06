Warum Bergen Seilkletterer für Pflegearbeiten anfordert

Am Jahnsgrüner Bach in Bergen rücken demnächst Spezialkräfte an. Dort müssen Bäume von Totholz befreit werden. Weil die Befahrbarkeit für Maschinen unmöglich ist, kommt nur ein Seilkletterer in Frage. Betreffende Bäume würden teilweise über die Gärten ragen, sagte Bürgermeister Günter Ackermann zur jüngsten Sitzung. „Und bei Sturm oder Schneefall...