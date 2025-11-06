Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Den symbolischen letzten Nagel schlug Bürgermeister Andreas Gruner ein. Jörg Pfeiffer trug den Richtspruch vor. Bild: Silvia Kölbel
Den symbolischen letzten Nagel schlug Bürgermeister Andreas Gruner ein. Jörg Pfeiffer trug den Richtspruch vor. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Warum der Schulbau einer Gemeinde im Vogtland länger dauert
Von Silvia Kölbel
Das Richtfest am Zwischenbau der Grundschule in Rothenkirchen feierten die Beteiligten mit Verspätung. Warum trotzdem aller guter Dinge sind.

Das Oktoberwetter war den Arbeitern auf der Baustelle in Rothenkirchen an der Grundschule nicht gewogen. Um den Regen vom frischen Estrich fernzuhalten, der abtrocknen sollte, musste zusätzlich Wetterschutzfolie angebracht werden. Auch gleich zu Baubeginn ging es nicht so zügig vorwärts, wie sich das der Bauherr, die Gemeinde Steinberg,...
