MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Schreibwaren-Filialist „Lilapetz“ schließt per 31. Januar in Treuen. Der Shop wird danach von einer anderen großen Kette übernommen.
Der Schreibwaren-Filialist „Lilapetz“ schließt per 31. Januar in Treuen. Der Shop wird danach von einer anderen großen Kette übernommen. Bild: David Rötzschke
Der Schreibwaren-Filialist „Lilapetz“ schließt per 31. Januar in Treuen. Der Shop wird danach von einer anderen großen Kette übernommen.
Der Schreibwaren-Filialist „Lilapetz“ schließt per 31. Januar in Treuen. Der Shop wird danach von einer anderen großen Kette übernommen. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Warum dieser Discounter im Vogtland aufgibt und wer das Geschäft übernimmt
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Geschäft für Schreib-, Spielwaren und Bürobedarf in Treuen wechselt den Besitzer und die Marke. Das sind die Gründe dafür.

Die ehemalige „Lilapetz“-Filiale in Treuen wurde von der Kaufhaus Rolf Wreesmann GmbH & Co. KG übernommen, erklärt Wreesmann-Sprecherin Nadja Grimm auf Anfrage. In den kommenden Wochen werde der Standort an der Perlaser Straße auf das Wreesmann-Format umgestellt. „Die bestehenden Arbeitsverhältnisse werden fortgeführt und die bisherigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
4 min.
Lilapetz in Penig schließt, Wreesmann kommt: „Wir lassen niemand im Regen stehen“
Lilapetz in Penig schließt demnächst. Dann zieht hier eine Filiale von Wreesmann ein.
Der Ausverkauf bei Lilapetz in Penig hat begonnen – die Kunden stehen Schlange. Die Kette gibt weitere Filialen auf. Ein Mitbewerber kommt nach Altmittweida.
Falk Bernhardt
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
06.01.2026
3 min.
Lilapetz in Limbach-Oberfrohna schließt nach Räumungsverkauf: Neuer Betreiber teilt Eröffnungstermin mit
Ansturm auf den Lilapetz-Markt in Limbach-Oberfrohna. Viele wollen die Rabatte mitnehmen.
Der Schreibwaren- und Sonderpostenmarkt gibt seine Filiale in Limbach auf. Ein neuer Betreiber aus Norddeutschland will fast nahtlos übernehmen und hat gute Neuigkeiten für die Angestellten.
Jonas Patzwaldt
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel