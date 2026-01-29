Warum dieser Discounter im Vogtland aufgibt und wer das Geschäft übernimmt

Das Geschäft für Schreib-, Spielwaren und Bürobedarf in Treuen wechselt den Besitzer und die Marke. Das sind die Gründe dafür.

Die ehemalige „Lilapetz“-Filiale in Treuen wurde von der Kaufhaus Rolf Wreesmann GmbH & Co. KG übernommen, erklärt Wreesmann-Sprecherin Nadja Grimm auf Anfrage. In den kommenden Wochen werde der Standort an der Perlaser Straße auf das Wreesmann-Format umgestellt. „Die bestehenden Arbeitsverhältnisse werden fortgeführt und die bisherigen... Die ehemalige „Lilapetz“-Filiale in Treuen wurde von der Kaufhaus Rolf Wreesmann GmbH & Co. KG übernommen, erklärt Wreesmann-Sprecherin Nadja Grimm auf Anfrage. In den kommenden Wochen werde der Standort an der Perlaser Straße auf das Wreesmann-Format umgestellt. „Die bestehenden Arbeitsverhältnisse werden fortgeführt und die bisherigen...