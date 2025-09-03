Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Bauhof der Gemeinde Steinberg bekommt einen neuen Traktor.
Der Bauhof der Gemeinde Steinberg bekommt einen neuen Traktor. Bild: Silvia Kölbel
Der Bauhof der Gemeinde Steinberg bekommt einen neuen Traktor.
Der Bauhof der Gemeinde Steinberg bekommt einen neuen Traktor. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Warum ein Dorf im Vogtland einen neuen Traktor braucht
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 31 Jahren bekommt der Bauhof in Steinberg einen neuen Traktor. Warum sich eine Reparatur nicht lohnt.

Der Gemeinderat von Steinberg hat während einer Sitzung beschlossen, für den Bauhof einen neuen Traktor, einen Deutz, für rund 41.600 Euro zu kaufen. Der Vorgänger; ein Fendt, hat nach 31 Jahren ausgedient. „Die Reparaturkosten bewegen sich in Größenordnungen, die in keiner Weise zu rechtfertigen sind. Der TÜV ist außerdem abgelaufen",...
