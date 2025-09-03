Warum ein Dorf im Vogtland einen neuen Traktor braucht

Nach 31 Jahren bekommt der Bauhof in Steinberg einen neuen Traktor. Warum sich eine Reparatur nicht lohnt.

Der Gemeinderat von Steinberg hat während einer Sitzung beschlossen, für den Bauhof einen neuen Traktor, einen Deutz, für rund 41.600 Euro zu kaufen. Der Vorgänger; ein Fendt, hat nach 31 Jahren ausgedient. „Die Reparaturkosten bewegen sich in Größenordnungen, die in keiner Weise zu rechtfertigen sind. Der TÜV ist außerdem abgelaufen",...