Warum ein Dorf im Vogtland jetzt eine Esskastanie pflanzt

Die Kastanien an der Kastanienstraße in Rothenkirchen haben es schwer. Eine Blattfleckenkrankheit breitet sich aus. Wie man jetzt gegensteuert.

Die Kastanien an der Kastanienstraße in Rothenkirchen und auch anderswo litten zuletzt unter einer Blattfleckenkrankheit. Einen Baum musste die Gemeinde fällen. Jetzt gibt es Ersatz. Eine von einem verstorbenen Bürger gesponserte Esskastanie ließ die Gemeinde auf dem Kindergartengelände in Rothenkirchen pflanzen. Ein zweiter, vom selben...