Warum ein Ort im Vogtland auf sein neues Feuerwehrauto so lange warten muss

Bei einer Feuerwehr-Sammelbestellung hatte sich Ellefeld 2025 eingereiht. Zustande kam sie nicht. Nächstes Jahr könnte es einen zweiten Versuch geben. Müssen dazu im Ort Steuern erhöht werden?

Die Ellefelder Feuerwehr braucht ein neues Löschfahrzeug. Das alte hat fast 30 Jahre auf dem Buckel. Beschafft werden soll ein HLF 10, um wieder den neuesten Stand zu erreichen. Wehr und Gemeinde hatten auf einen Austausch in wenigen Jahren gerechnet. Für den Doppelhaushalt 2027/28 sind 500.000 Euro eingeplant, die Hälfte davon Eigenmittel.... Die Ellefelder Feuerwehr braucht ein neues Löschfahrzeug. Das alte hat fast 30 Jahre auf dem Buckel. Beschafft werden soll ein HLF 10, um wieder den neuesten Stand zu erreichen. Wehr und Gemeinde hatten auf einen Austausch in wenigen Jahren gerechnet. Für den Doppelhaushalt 2027/28 sind 500.000 Euro eingeplant, die Hälfte davon Eigenmittel....