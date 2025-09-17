Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch nutzt Feuerwehrmann David Berthold das alte Löschfahrzeug. Eigentlich sollte bald Ersatz kommen.
Noch nutzt Feuerwehrmann David Berthold das alte Löschfahrzeug. Eigentlich sollte bald Ersatz kommen. Bild: Joachim Thoß
Noch nutzt Feuerwehrmann David Berthold das alte Löschfahrzeug. Eigentlich sollte bald Ersatz kommen.
Noch nutzt Feuerwehrmann David Berthold das alte Löschfahrzeug. Eigentlich sollte bald Ersatz kommen. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Warum ein Ort im Vogtland auf sein neues Feuerwehrauto so lange warten muss
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer Feuerwehr-Sammelbestellung hatte sich Ellefeld 2025 eingereiht. Zustande kam sie nicht. Nächstes Jahr könnte es einen zweiten Versuch geben. Müssen dazu im Ort Steuern erhöht werden?

Die Ellefelder Feuerwehr braucht ein neues Löschfahrzeug. Das alte hat fast 30 Jahre auf dem Buckel. Beschafft werden soll ein HLF 10, um wieder den neuesten Stand zu erreichen. Wehr und Gemeinde hatten auf einen Austausch in wenigen Jahren gerechnet. Für den Doppelhaushalt 2027/28 sind 500.000 Euro eingeplant, die Hälfte davon Eigenmittel....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
11:30 Uhr
2 min.
Wo bald die dritte Schnellladesäule im Raum Auerbach entsteht
Rechts neben dem „H34" entsteht eine Station mit zwei Ladepunkten.
Neben dem Mehrzweckgebäude „H34" an der Hauptstraße in Ellefeld wird demnächst eine Schnellladesäule aufgestellt. Einziger Knackpunkt: Für solche Projekte gibt es derzeit keine Fördermittel.
Sylvia Dienel
08.09.2025
1 min.
Bürgerpreisträger bleibt in Vogtlanddorf ein Geheimnis
Im Ellefelder Rathaus wurde über den diesjährigen Bürgerpreisträger entschieden.
Ein Kandidat hat sich bei einer Umfrage unter Ellefelder Einwohnern besonders hervorgetan. Das Prozedere ist seit diesem Jahr etwas anders.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel