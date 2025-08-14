Warum ein Vogtlanddorf seinen Haushalt dreimal beschließen muss

Nach zwei Versäumnissen beim Einhalten der Auslegungsfrist hat sich Ellefelds Gemeinderat wieder mit der Satzung befasst. Hat es dieses Mal geklappt?

Der Haushaltsbeschluss-Marathon in Ellefeld ist jetzt wahrscheinlich beendet. Beim dritten Anlauf seien keine Fehler gemacht worden, hieß es zur Gemeinderatssitzung am Mittwoch aus dem Rathaus. Bereits im April war der Etat für die Jahre 2025 und 2026 auf den Weg gebracht worden, zwei Monate später erneut. In beiden Fällen hatte die...