Björn Barnikow, Luise Schenkel und Susan Hüllebrand-Thiel (von links) vor einem an die Wand projizierten Videointerview.
Björn Barnikow, Luise Schenkel und Susan Hüllebrand-Thiel (von links) vor einem an die Wand projizierten Videointerview. Bild: Sylvia Dienel/Archiv
Auerbach
Warum eine Ausstellung zu starken Frauen im Vogtland auf Wanderschaft geht
Von Gunter Niehus
Dreieinhalb Jahrzehnte nach Deutschlands Wiedervereinigung hatten acht Frauen aus dem Vogtland Geschichten erzählt. Künftig soll die Ausstellung in Auerbach zu sehen sein. Aber noch nicht gleich.

In der Rodewischer Villa Wolf ist sie nicht mehr. Im Auerbacher Museum ist sie noch nicht. Die Ausstellung „Die (un)vergessenen Frauen – 8 Frauen, 8 Geschichten“ wird in den kommenden Monaten im Göltzschtal auf Wanderschaft gehen. Dies hat Auerbachs Rathaussprecher Hagen Hartwig angekündigt. Der Beginn: ab 1. Februar im Restaurant Zum...
