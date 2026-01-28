Warum eine Ausstellung zu starken Frauen im Vogtland auf Wanderschaft geht

Dreieinhalb Jahrzehnte nach Deutschlands Wiedervereinigung hatten acht Frauen aus dem Vogtland Geschichten erzählt. Künftig soll die Ausstellung in Auerbach zu sehen sein. Aber noch nicht gleich.

In der Rodewischer Villa Wolf ist sie nicht mehr. Im Auerbacher Museum ist sie noch nicht. Die Ausstellung „Die (un)vergessenen Frauen – 8 Frauen, 8 Geschichten" wird in den kommenden Monaten im Göltzschtal auf Wanderschaft gehen. Dies hat Auerbachs Rathaussprecher Hagen Hartwig angekündigt. Der Beginn: ab 1. Februar im Restaurant Zum...