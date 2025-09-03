Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein lichtes Blau am Eingangsbereich ist für die nächsten Jahre der farbliche Blickfang der Grundschule.
Ein lichtes Blau am Eingangsbereich ist für die nächsten Jahre der farbliche Blickfang der Grundschule. Bild: Silvia Kölbel
Ein lichtes Blau am Eingangsbereich ist für die nächsten Jahre der farbliche Blickfang der Grundschule.
Ein lichtes Blau am Eingangsbereich ist für die nächsten Jahre der farbliche Blickfang der Grundschule. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Warum eine vogtländische Schule auf blau setzt
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der neue Zwischenbau in Rothenkirchen steht zwar noch nicht, aber es gibt trotzdem schon einen sichtbaren Baufortschritt. Woran es aber noch hapert.

Während der Kindergartenneubau in Rothenkirchen zügig voran kommt, hängt die zweite große kommunale Baustelle an der Grundschule vier Wochen hinterher. Die Gemeinde lässt den Zwischenbau aufstocken, um mehr Platz zu gewinnen. Außerdem sind Malerarbeiten am Schulgebäude und Sanierungsarbeiten auf dem Schulhof geplant. Und weil das Geld...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
27.08.2025
2 min.
Welches Vogtlanddorf jetzt eine neue Sirene bekommt
Die Wernesgrüner Siedlung in Rothenkirchen bekommt eine Sirene.
Damit alle Bürger der Gemeinde Steinberg mittels Sirenen über Gefahren informiert werden können, bedarf es einiger Veränderungen. Und einer neuen Sirene. Wo wird sie stehen?
Silvia Kölbel
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
26.06.2025
2 min.
Sanierung eine vogtländischen Grundschule: Mehrere Baustellen auf der Baustelle
Das Gerüst steht. Die Sanierung der Fassade hat begonnen.
Die Sanierung der Steinberger Grundschule mit Um- und Ausbau hat begonnen. Was als nächstes passiert.
Silvia Kölbel
Mehr Artikel