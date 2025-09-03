Warum eine vogtländische Schule auf blau setzt

Der neue Zwischenbau in Rothenkirchen steht zwar noch nicht, aber es gibt trotzdem schon einen sichtbaren Baufortschritt. Woran es aber noch hapert.

Während der Kindergartenneubau in Rothenkirchen zügig voran kommt, hängt die zweite große kommunale Baustelle an der Grundschule vier Wochen hinterher. Die Gemeinde lässt den Zwischenbau aufstocken, um mehr Platz zu gewinnen. Außerdem sind Malerarbeiten am Schulgebäude und Sanierungsarbeiten auf dem Schulhof geplant. Und weil das Geld... Während der Kindergartenneubau in Rothenkirchen zügig voran kommt, hängt die zweite große kommunale Baustelle an der Grundschule vier Wochen hinterher. Die Gemeinde lässt den Zwischenbau aufstocken, um mehr Platz zu gewinnen. Außerdem sind Malerarbeiten am Schulgebäude und Sanierungsarbeiten auf dem Schulhof geplant. Und weil das Geld...