MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Baumroden arbeitet Michael Steiner von der Firma Richter nach Plan. Im Goethepark soll auch die Sicht auf Schlossturm und Laurentiuskirche wieder frei sein.
Beim Baumroden arbeitet Michael Steiner von der Firma Richter nach Plan. Im Goethepark soll auch die Sicht auf Schlossturm und Laurentiuskirche wieder frei sein. Bild: Cornelia Henze
Beim Baumroden arbeitet Michael Steiner von der Firma Richter nach Plan. Im Goethepark soll auch die Sicht auf Schlossturm und Laurentiuskirche wieder frei sein.
Beim Baumroden arbeitet Michael Steiner von der Firma Richter nach Plan. Im Goethepark soll auch die Sicht auf Schlossturm und Laurentiuskirche wieder frei sein. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Warum im Auerbacher Goethepark Bäume fallen müssen
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Parkanlage unterhalb des Goethe-Gymnasiums wird Grün gerodet. Das sind die Gründe.

Schweres Gerät ist seit Mittwoch im Auerbacher Goethepark zugange. Die Firma Dieter Richter GmbH aus Neukirchen fällt Buchen, Ahorn, Fichten und Linden. Warum? 2024 fasste der Stadtrat den Beschluss, die Grünanlage zu sanieren. Ein Jahr später lag der Plan durch das Architekturbüro Concept aus Zwickau vor. Nun wird er umgesetzt. Die Rodung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
4 min.
„Als erstes machen wir die Bäume weg“: Warum für die Landesgartenschau im Göltzschtal erst gerodet, dann gepflanzt wird
Landschaftsarchitektin Dagmar Badock (links) übernimmt die Laga-Projektleitung im Planungsteam. Ihr zur Seite steht Finanzerin Kerstin Richter.
Bisher wurde viel geplant für die Laga 2029 in der Doppel-Ausrichterstadt Auerbach und Rodewisch. Ab Februar wird es konkret. Es rollt das Baugerät an. Die ersten Arbeiten könnten Fragen aufwerfen.
Cornelia Henze
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
17:30 Uhr
4 min.
Gästebetten im Göltzschtal sind knapp: Übernachten im Möbelhaus? Oder baut Auerbach ein Hotel für die Gartenschau?
Annett Lee bereitet das Zimmer für Gäste im „Kerkermeister“. Dort können bis zu zehn Personen übernachten. Kleine Anbieter können den Bedarf zur Laga aber nicht decken.
Rund 400.000 Besucher werden zur Laga 2029 ins Göltzschtal kommen. Dort gibt es viel Grün, aber wenig Übernachtungsbetten und kein Hotel. Die Laga-Macher haben die Misere erkannt und einen Plan.
Cornelia Henze
11:32 Uhr
2 min.
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
Erklärtes Ziel des Verbots: Kinder und Jugendliche sollen mehr Zeit mit Freunden verbringen. (Symbolbild)
Australien zieht erste Bilanz: Nach dem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wurden bereits fast fünf Millionen Accounts gelöscht. Die Regierung feiert - aber es gibt auch eine Klage.
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel