Warum im Auerbacher Goethepark Bäume fallen müssen

Auerbach
In der Parkanlage unterhalb des Goethe-Gymnasiums wird Grün gerodet. Das sind die Gründe.
Schweres Gerät ist seit Mittwoch im Auerbacher Goethepark zugange. Die Firma Dieter Richter GmbH aus Neukirchen fällt Buchen, Ahorn, Fichten und Linden. Warum? 2024 fasste der Stadtrat den Beschluss, die Grünanlage zu sanieren. Ein Jahr später lag der Plan durch das Architekturbüro Concept aus Zwickau vor. Nun wird er umgesetzt. Die Rodung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.