Warum junge Vogtländer selber Feten auf die Beine stellen

Auerbach
„My Weekend Vibe“ lautet der Name einer Gruppe von sechs Vogtländern, die in der Kulturfabrik Veranstaltungen auf die Beine stellen. Was sie antreibt.
Ihr selbstgewähltes Motto lautet: „nicht meckern, sondern anpacken.“ Und dies haben die sechs Macher von „My Weekend Vibe“ mittlerweile schon sechsmal umgesetzt: Zuletzt mit 70 Besuchern in der Auerbacher Kulturfabrik. DJ Daniel Bernhardt hatte aufgelegt, die Stimmung war super. Veranstaltung Nummer sieben haben sie schon fest im Blick -...
