Warum nachts ein Hubschrauber in einem vogtländischen Dorf gelandet ist

In der Nacht zu Samstag wurde ein Rettungshubschrauber in einen Steinberger Ortsteil gerufen. Was waren die Gründe?

Etliche Anwohner im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen sind in der Nacht zu Samstag von lauten Rotorgeräuschen geweckt worden. Gegen 22.30 Uhr landete ein Helikopter, um einen Patienten zu transportieren. Wie die Rettungsleitstelle in Zwickau auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, musste der Helikopter vom Notarzt aus Rodewisch... Etliche Anwohner im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen sind in der Nacht zu Samstag von lauten Rotorgeräuschen geweckt worden. Gegen 22.30 Uhr landete ein Helikopter, um einen Patienten zu transportieren. Wie die Rettungsleitstelle in Zwickau auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, musste der Helikopter vom Notarzt aus Rodewisch...