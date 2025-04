Warum sich Auerbachs Orthopädie-Schuhmacher motivieren müssen: „Wir schaffen das kaum“

Die Unger Orthopädie-Schuhtechnik in Auerbach gibt es seit 1922. Mittlerweile ist es stadtweit fast das einzige Geschäft seiner Art. Warum Kunden mit Amputationen und Lähmungen Geduld brauchen.

Eigentlich müsste Bernd Unger gar nicht mehr arbeiten. Sagt seine Frau. „Mein Mann hat so viele Überstunden gemacht, dass er in Rente gehen könnte.“ Katrin Unger steht dem kaum nach. Beide führen die Unger Orthopädie-Schuhtechnik an der Klingenthaler Straße in Auerbach. Das Geschäft mit Werkstatt gibt es seit 103 Jahren. Noch am Ball zu...