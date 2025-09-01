Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Falkensteiner Schalmeienfreunde haben Geld von der Erfal-Stiftung erhalten.
Die Falkensteiner Schalmeienfreunde haben Geld von der Erfal-Stiftung erhalten. Bild: David Rötzschke
Die Falkensteiner Schalmeienfreunde haben Geld von der Erfal-Stiftung erhalten.
Die Falkensteiner Schalmeienfreunde haben Geld von der Erfal-Stiftung erhalten. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Warum Vogtländische Schalmeienklänge nun noch lieblicher erschallen.
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schalmeienfreunde Stadt Falkenstein sind von der Erfal-Stiftung für beispielhafte Jugendarbeit geehrt worden. Was von dem Geld jetzt gekauft wird.

Um die 30 Instrumente haben die Schalmeienfreunde Stadt Falkenstein seit ihrer Gründung vor 27 Jahren angeschafft. Noch reicht das lautstarke „Inventar“ für alle, denn der Verein zählt genauso viele Mitglieder. Jetzt stehen sechs Neue in den Startlöchern und dann könnte es eng werden. Da kommt eine Preisverleihung gerade recht: Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
12.08.2025
4 min.
Polizei eröffnet Dienststelle im Vogtland nach zwei Jahren wieder: „Ich bin froh, dass der Standort erhalten bleibt“
Die Bürgerpolizisten Kessy Schaar und Rüdiger Riedel sind zurück in ihrer Dienststelle in Falkenstein.
Die Polizei hat ihren Standort in Falkenstein wiedereröffnet. Warum die Dienststelle zwei Jahre geschlossen war und welche Themen die Bevölkerung und die Bürgerpolizisten derzeit umtreiben.
Florian Wunderlich
23.06.2025
2 min.
Diese sechs Projekte aus dem Vogtland erhalten Geld von der Erfal-Stiftung
5000 Euro erhält der Verein Vogtland Bike von der Erfal-Stiftung. Von links: Sören Voigt, Michael Degenkolb vom Verein Vogtland Bike, Lutz Neumann, Jürgen Petzold, Bert Blechschmidt.
Seit einem Jahrzehnt fördert die Erfal-Stiftung Projekte im Vogtland. 113 Projekte wurden bisher ausgezeichnet. Das sind die Glücklichen in diesem Jahr.
Daniela Hommel-Kreißl
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel