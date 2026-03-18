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Foto: David Rötzschke
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Auerbach
Was kann ich werden? 105 Aussteller bei Ausbildungsmesse in Auerbach
Redakteur
Von Gunter Niehus
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Die 7. Berufs- und Ausbildungsmesse in der Schlossarena war am Mittwoch gut besucht. Was besonders gefragt war.

Ein neuer Aussteller-Rekord war es nicht. Doch das wollte man auch gar nicht. „Vor zwei Jahren hatten wir 112. Das war zu viel des Guten“, hatte Fachberaterin Carolin Roßmeisel von der Seminar-Oberschule Auerbach im Vorfeld gesagt. Letztendlich waren es am Mittwoch insgesamt 105 Anbieter, die sich bei der siebten Ausgabe der Auerbacher...
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