Wegen drohenden Unwetters: Schweden landen außerplanmäßig auf dem Auerbacher Flugplatz

Regen und heftiger Wind sorgten am Dienstag für Turbulenzen am Himmel. Der Pilot eines Geschäftsreiseflugzeugs mit dem Ziel Göteborg ging auf Nummer sicher.

Schlechtes Wetter, bewölkter Himmel, Blitz und Donner: Für die Mitglieder des Auerbacher Fliegerklubs heißt das ab und an, dass es Überraschungsbesuch gibt. So auch am Dienstag, als kurzfristig eine Piper Malibu (PA46R) auf dem Rollfeld in Auerbach landete. Kurz zuvor hatte der Pilot des einmotorigen in den USA gebauten...