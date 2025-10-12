Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einen Polizeieinsatz hat es in der Nacht zu Sonntag bei der Ellefelder Kirmes gegeben.
Einen Polizeieinsatz hat es in der Nacht zu Sonntag bei der Ellefelder Kirmes gegeben. Bild: Marijan Murat/dpa
Einen Polizeieinsatz hat es in der Nacht zu Sonntag bei der Ellefelder Kirmes gegeben.
Einen Polizeieinsatz hat es in der Nacht zu Sonntag bei der Ellefelder Kirmes gegeben. Bild: Marijan Murat/dpa
Auerbach
Wegen Schlägerei: Kirmesparty in Ellefeld endet abrupt
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Tage lang feierten die Menschen im Ort friedlich – weitgehend. Denn in der Nacht zu Sonntag musste die Polizei anrücken. Was der Bürgermeister zum Vorfall sagt.

Die Kirmesparty im Ellefelder Festzelt hat in der Nacht zu Sonntag ein plötzliches Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf dem Marktplatz gegen 1 Uhr zu einem Konflikt unter Männern. Ein 52-jähriger und 32-jähriger Deutscher seien aufeinander losgegangen. Mehrere Zeugen hätten versucht, die Lage zu schlichten. Im Zuge des...
