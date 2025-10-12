Wegen Schlägerei: Kirmesparty in Ellefeld endet abrupt

Auerbach
Drei Tage lang feierten die Menschen im Ort friedlich – weitgehend. Denn in der Nacht zu Sonntag musste die Polizei anrücken. Was der Bürgermeister zum Vorfall sagt.
Die Kirmesparty im Ellefelder Festzelt hat in der Nacht zu Sonntag ein plötzliches Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf dem Marktplatz gegen 1 Uhr zu einem Konflikt unter Männern. Ein 52-jähriger und 32-jähriger Deutscher seien aufeinander losgegangen. Mehrere Zeugen hätten versucht, die Lage zu schlichten. Im Zuge des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.