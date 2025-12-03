Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Wehr in Auerbacher Ortsteil bezieht neues Quartier
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Form einer Parade ist die Freiwillige Feuerwehr Vogelsgrün in ihr neues Gerätehaus gezogen. Wie die Kameraden davon profitieren.

Etliche Vogelsgrüner standen Spalier, als die Feuerwehr in dem Auerbacher Ortsteil Dienstagabend von ihrem bisherigen in ihr jetziges Feuerwehrgerätehaus umgezogen ist. Um ihr neues Zuhause gebührend zu feiern, taten die Kameraden dies in Form einer Parade beziehungsweise eines Marsches. Natürlich waren auch ihre zwei Fahrzeuge mit dabei. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
28.11.2025
1 min.
Licht an im vogtländischen Vogelsgrün
Der Schwibbogen gehört zur Weihnachtszeit in Schnarrtanne-Vogelsgrün - dazu.
Der Ortsteil hoch über Auerbach läutet den Advent mit Baumleuchten ein. Am Sonntag verwandelt sich das frühere Nema-Gelände in einen kleinen Markt.
Sylvia Dienel
24.09.2025
3 min.
Lokführer aus Auerbach startet Lauf-Rekordversuch im Vogtland
Benjamin Lösch ist nicht zum ersten Mal beim Drei-Talsperren-Marathon gestartet. Eine Premiere war allerdings sein Sieg über die volle Distanz.
Der Vogelsgrüner Benjamin Lösch hat am Wochenende den Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock gewonnen. Dabei hatte er über 16 Minuten Vorsprung auf den Zweiten. Woher kommt die gute Form?
Laura-Louis Freimann
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel