Weihnachtliche Stadtführung: Auf Zuckermännel-Tour durch die Auerbacher Innenstadt

Auerbach
Bei der einstündigen Tour erhalten die Teilnehmer Informationen zu den Weihnachtsbräuchen im Vogtland. Wann die Touren stattfinden.
Eine besondere Art der Stadtführung bietet Auerbach zur Weihnachtszeit an. Ramona Deckert und Ekkehard Glaß führen nun wieder durch die weihnachtliche Innenstadt. Bei der Zuckermännel-Tour erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Traditionen zur Weihnachtszeit im Vogtland. Auch musikalische Elemente gehören dazu. Die Führungen finden...
