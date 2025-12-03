Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Weihnachtliche Stadtführung: Auf Zuckermännel-Tour durch die Auerbacher Innenstadt

Zuckermännel-Tour durch das weihnachtliche Auerbach mit Ekkehard Glaß und Ramona Deckert.
Zuckermännel-Tour durch das weihnachtliche Auerbach mit Ekkehard Glaß und Ramona Deckert. Bild: David Rötzschke/Archiv
Zuckermännel-Tour durch das weihnachtliche Auerbach mit Ekkehard Glaß und Ramona Deckert.
Zuckermännel-Tour durch das weihnachtliche Auerbach mit Ekkehard Glaß und Ramona Deckert. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Weihnachtliche Stadtführung: Auf Zuckermännel-Tour durch die Auerbacher Innenstadt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der einstündigen Tour erhalten die Teilnehmer Informationen zu den Weihnachtsbräuchen im Vogtland. Wann die Touren stattfinden.

Eine besondere Art der Stadtführung bietet Auerbach zur Weihnachtszeit an. Ramona Deckert und Ekkehard Glaß führen nun wieder durch die weihnachtliche Innenstadt. Bei der Zuckermännel-Tour erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Traditionen zur Weihnachtszeit im Vogtland. Auch musikalische Elemente gehören dazu. Die Führungen finden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stadtführung Auerbach: Auf den Spuren der Industriegeschichte in der DDR
Auerbach früher: Der Blick vom Schlossturm in Richtung Ellefeld.
Am Tag der Deutschen Einheit findet in Auerbach eine Stadtführung zur Industriegeschichte in der DDR statt. Wie man sich jetzt noch anmelden kann.
Florian Wunderlich
20.11.2025
1 min.
Einfühlsam und kritisch: Jack‘n Ekk singt Gundermann in Auerbach
Daniel Wolf und Ekkehard Glaß sind Jack’n Ekk und singen am Freitag Gundermann-Songs.
Als Bagger fahrender Songpoet ging Gerhard Gundermann in die Ostrock-Geschichte ein. Das Duo Jack‘n Ekk singt seine Lieder: Am Freitag in Auerbach.
Cornelia Henze
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel